Массовое ДТП произошло на Волоколамском шоссе в Москве
На Волоколамском шоссе рядом с домом 16 в Москве случилось массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте столкновения находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства ДТП выясняют.
Движение по направлению к Москве оказалось затруднено. Водителям порекомендовали объезжать место ДТП.
СМИ сообщают, что столкнулись, предположительно, семь автомобилей. Количество пострадавших неизвестно.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.