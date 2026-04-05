Россия и Танзания договорились о запуске прямых авиарейсов

Прямое авиасообщение будет запущено между Россией и Танзанией. Обе стороны прикладывают усилия для скорейшего начала полетов, сообщил ТАСС министр транспорта Танзании Макаме Мняа Мбарава.

По его словам, РФ и Танзания договорились о запуске прямого авиасообщения. Это было политическое решение.

Сейчас правительства двух стран работают над скорейшим стартом прямых рейсов.

«И я уверен, что он состоится как можно скорее на пользу народов двух стран», — сказал министр транспорта Танзании.

Он не стал называть точные сроки, когда стартует прямое авиасообщение. Но он подчеркнул, что сейчас стороны находятся в процессе запуска. Они работают над «рядом моментов в соответствии с международными стандартами».

Ранее российские туроператоры предложили отменить визовый режим с Индией. Но эксперты отмечают, что это может произойти только на взаимных условиях.

