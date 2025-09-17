сегодня в 11:58

Роспатент не стал регистрировать товарный знак Reno

Французская автомобильная компания Renault Group подавала заявку на регистрацию товарного знака Reno в России. Роспатент временно отказал ей в этом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Заявка на регистрацию в России поступила 22 октября 2024 года из Франции. Товарный знак регистрировался по одному классу — транспортные средства и их компоненты.

7 апреля этого года Роспатент временно не стал регистрировать его. Однако позднее будет принято окончательное решение.

Также в регистрации товарного знака французской компании временно отказали и в других странах. В частности в Албании, Алжире, Австралии, Сербии, Турции и т. д. Предварительный отказ поступил от многих африканских стран.

Renault покинула российский рынок в 2022 году. Активы компании перешли в госсобственность.

Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в Роспатенте 10 сентября. Однако эксперты считают, что немцам не удастся добиться высоких продаж.