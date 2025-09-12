Mercedes-Benz вряд ли вернется в РФ из-за обилия китайских авто на рынке

Компания Mercedes-Benz вряд ли вернется в РФ, несмотря на две поданные заявки в Роспатент. Аналитики считают, что добиться высоких продаж немцам не удастся из-за обилия китайских машин на рынке России, сообщает Mash .

После начала спецоперации в Германии не рассматривали возможность вернуться на рынок РФ. Отсутствуют предпосылки для увеличения продаж и прибыли. Скорее всего, немцам не получится реализовывать в стране достаточное количество машин, поскольку КНР удалось завоевать большую долю рынка.

Германские авто не смогут отвоевать симпатию покупателей обратно, поскольку китайские дешевле. Аналогичной позиции придерживаются и иные изготовители машин из ФРГ — VAG и Porsche.

Ранее сообщалось, что компания Mercedes-Benz подала две заявки на регистрацию товарных знаков. Они позволят торговать авто, запчастями, детскими колясками, другими товарами, а также осуществлять техническое обслуживание в России. Компания покинула отечественный рынок в октябре 2022 года.