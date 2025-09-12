Mercedes-Benz может вернуться в Россию

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в Роспатенте 10 сентября. Фирма может сновать начать торговать в России машинами, запасными частями, детскими колясками и рядом иных товаров, сообщает РИА Новости после изучения базы Роспатента.

Еще Mercedes-Benz, согласно заявке, сможет осуществлять техобслуживание авто в РФ.

При этом немецкий автогигант ушел из РФ в октябре 2022 года. Тогда же компания анонсировала продажу активов.

В дилерской группе «Автодом» рассказали, что Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию в Роспатенте для защиты авторских прав. Однако вряд ли компания планирует вернуться в РФ. Переговоров пока не было.

Mercedes-Benz Group в апреле 2023 года продал свои активы в РФ. Среди них предприятие в Московской области, официальный дистрибьютор, а также дочерняя фирма, которая занималась лизингом. Покупателем выступил «Автодом».

В рамках сделки был продан и опцион на обратный выкуп. Mercedes-Benz может провести такую сделку в течение шести лет с момента ухода из РФ.