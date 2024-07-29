Роскомнадзор сможет управлять сетями связи на основании требования генпрокурора

Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку, согласно которой Роскомнадзор получит право управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей, сообщает ТАСС .

Соответствующая поправка предлагается для закона «О связи». Сейчас Роскомнадзор может управлять сетями связи в условиях ЧС И ЧП.

Прокуратура может выдвинуть требование в случае массового и неоднократного распространения запрещенной информации в интернете. В таком случае Роскомнадзор обязан будет сразу же приступить к управлению сетью. При этом он должен будет предупредить ее владельцев и операторов.

Также предлагается обязать провайдеров предоставлять в ведомство информацию, которая поможет определить средства связи и пользовательское оборудование.

Согласно поправке, порядок и сроки реагирования на требование будут согласовываться Роскомнадзором с Генпрокуратурой и ФСБ.

Ранее комитет Госдумы по информполитике одобрил законопроект об ограничении максимального количества SIM-карт на одного абонента. Предлагается выдавать не более 20 SIM-карт гражданину РФ, и не более 10 — иностранцу.