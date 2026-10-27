Россиянам назвали альтернативу отдыха в ОАЭ, где разлилась нефть

Турэксперт Наталия Ансталь посоветовала россиянам рассмотреть Египет как альтернативу отдыху в ОАЭ на фоне разлива нефти в Эмиратах. Климат и погодные условия в этих странах схожи, сообщает NEWS.ru .

По словам Ансталь, Египет предлагает прямые перелеты и отели с системой «все включено». При этом отдых там иногда обходится немного дешевле, чем в ОАЭ.

Эксперт назвала разлив нефти локальным. По ее данным, доступ к пляжным зонам практически полностью закрыт в двух северных эмиратах — Рас-эль-Хайме и Умм-эль-Кайвайне.

Среди других вариантов Ансталь выделила Вьетнам, Шри-Ланку и Китай: там начинается высокий сезон, но перелет занимает больше времени, а формат отдыха отличается. Тем, кто готов лететь дольше, эксперт предложила Танзанию, куда доступны прямые рейсы.

Ранее сообщалось, что после повреждения танкера в Ормузском проливе произошел разлив мазута. Нефтяное пятно растянулось на 40 км, и местные власти закрыли пляжи от Шарджи до Рас-эль-Хайма.

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