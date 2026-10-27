Внучка отдала мошенникам 30 млн руб своей бабушки в Калининграде

В Калининграде мошенники обманули молодую девушку и заставили отдать им сбережения ее 71-летней бабушки. Общий ущерб составил 30 млн рублей, сообщает «МВД Медиа» .

Мошенники запугали 18-летнюю внучку жительницы Черняховского района уголовным делом за финансирование иностранных вооруженных формирований. Они потребовали передать им семейные сбережения для якобы декларирования.

Девушка выполнила их требования и собрала все имеющиеся дома наличные — 30 млн рублей. После этого она передала деньги посыльной, которую наняли аферисты.

Оперативники установили, что за сбережениями пришла 17-летняя учащаяся местного колледжа, которую ранее днем объявили в розыск родственники, потому что девушка ушла из дома и не выходила на связь. Студентку засекли у банкомата.

У девушки была с собой крупная сумма денег. Из-за объема купюр перевод затянулся, и мошенники отправили ей на помощь 19-летнего студента из Санкт-Петербурга. Вдвоем они успели перевести свыше 25 млн рублей.

Правоохранители задержали обоих. У них изъяли 5 млн рублей, которые сообщники не успели отправить нанимателям.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Молодых людей поместили в ИВС, пока решается вопрос о мере пресечения.

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