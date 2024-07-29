Комитет ГД одобрил законопроект об ограничении количества SIM-карт на абонента

Комитет Госдумы по информполитике одобрил законопроект об ограничении максимального количества SIM-карт на одного абонента. Его рекомендовали принять во II чтении, сообщает РИА Новости .

Согласно законопроекту, одному гражданину РФ могут быть выданы не более 20 SIM-карт, а иностранному гражданину — не более 10. Также он предполагает, что договор оказания услуг с мигрантом может быть заключен только в очном формате.

Кроме того, для иностранных граждан станет обязательным указание в договоре IMEI — кода идентификации применяемого устройства. Если мигрант приобретает служебную SIM-карту, в таком случае в договоре должны быть прописаны сведения о трудовых отношениях между ним и юрлицом или ИП.

Оператор должен будет проверить сведения и отправить их в ГИС контроля SIM-карт Роскомнадзора.

Ряд поправок, одобренных комитетом Госдумы по информполитике, также предполагает запрет на получение сообщений и звонков в мессенджерах с незнакомых номеров. А пользователям в социальных сетях, у которых количество подписчиков на странице составляет более 10 тысяч, будет запрещено размещать рекламу без отсутствия верификации. Также блогеры с таким количеством подписчиков должны будут подавать информацию о себе к Роскомнадзор.