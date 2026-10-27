Стас Михайлов объяснил, почему россияне разводятся

Певец Стас Михайлов заявил, что ответственность за расставание несут оба партнера. Он связал расторжение браков с неспособностью супругов найти общий язык, сообщает NEWS.ru .

Артист высказался о причинах разводов на 18-й ежегодной звездной премии Topical Style Awards 2026, отвечая на вопрос корреспондента. По его мнению, попытки обвинить в разрыве только одного человека ошибочны.

«Институт брака не испортился. Когда мы пытаемся кого-то обвинить, мы уже ошибаемся, поскольку виноваты всегда двое. Виноваты два человека, которые в этом союзе не могут найти алгоритм общения», — отметил Михайлов.

Ранее певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов объявили о расставании после 17 лет совместной жизни. Они подчеркнули, что продолжают любить друг друга, но решили идти порознь. У пары есть сын Леон, родившийся в марте 2019 года.

Также модель Оксана Самойлова после развода с рэпером Джиганом опровергла слухи о новых отношениях и заявила, что не значится в черных списках Федеральной налоговой службы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.