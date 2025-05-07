Росавиация возобновила работу трех из четырех аэропортов в Московском регионе

Воздушное пространство снова открыто в районе московских аэропортов Домодедово и Внуково, а также в Раменском муниципальном округе снова заработал аэропорт Жуковский. Самолеты могут совершать рейсы в эти воздушные гавани, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.