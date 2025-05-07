Росавиация возобновила работу трех из четырех аэропортов в Московском регионе
Воздушное пространство снова открыто в районе московских аэропортов Домодедово и Внуково, а также в Раменском муниципальном округе снова заработал аэропорт Жуковский. Самолеты могут совершать рейсы в эти воздушные гавани, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
По словам Кореняко, Шереметьево все еще закрыто для приема и выпуска самолетов.
Ограничительные меры вводились ради обеспечения безопасности пассажиров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в общей сложности вечером 7 мая Украина пыталась атаковать российскую столицу с помощью 14 дронов. Все вражеские объекты успешно ликвидированы.