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Очередные два беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Москве

Вечером 7 мая российская столица подверглась атакам со стороны Вооруженных сил Украины, которые задействовали для этих целей беспилотники. Еще о двух сбитых украинских дронах в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву», — сообщил градоначальник.

В настоящее время оперативные службы уже приступили к работам на местах падения обломков. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на подлете к Москве сбили пять вражеских беспилотников. В общей сложности за вечер Собянин сообщил о попытках ВСУ ударить по российской столице с помощью 14 дронов.