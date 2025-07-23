Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения

сегодня в 23:16

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет гражданские самолеты.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности.

Ограничения снимут, как только позволит обстановка.

Ранее из-за атак дронов в аэропортах Московского авиационного узла 19 и 20 июля были отменены более 300 прилетов и вылетов. Большинство переносов рейсов пришлось на 20 июля.