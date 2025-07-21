Свыше 300 рейсов отменили в аэропортах Московского региона за выходные

Из-за атак дронов в аэропортах Московского авиационного узла 19 и 20 июля были отменены более 300 прилетов и вылетов, сообщают «Ведомости» .

Большинство переносов рейсов пришлось на 20 июля. Так, за этот день больше всего рейсов было отменено в аэропорту Шереметьево — 165. Во Внукове отменили 81 рейс, в Домодедове — девять, в Жуковском — один. В петербургском аэропорту Пулково отменили 61 рейс, в том числе 45 в/из Москвы.

За 19 июля в Шереметьеве отменили 15 рейсов, во Внукове — 30, в Жуковском — два, в Пулкове — 34, в том числе 27рейсов, которые сообщаются с Москвой.

Кроме того, в указанных воздушных гаванях задержаны сотни прилетов и вылетов.

На прошедших выходных Московский регион подвергся массированной атаке дронов. Как ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин, 19 июля было ликвидировано 18 БПЛА, летевших на мегаполис, 20 июля — 26.