Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Краснодара („Пашковский“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее аэропорт Шереметьево принял решение временно не принимать рейсы из-за снегопада. За ночь было задержано или отменен о более 100 рейсов.
