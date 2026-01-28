Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

сегодня в 02:43

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Краснодара („Пашковский“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Шереметьево принял решение временно не принимать рейсы из-за снегопада. За ночь было задержано или отменен о более 100 рейсов.

