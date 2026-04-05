Росавиация: в аэропортах Калуги и Ярославля ввели ограничения
В аэропортах Калуги и Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры по ограничению в аэропорту необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что воздушное пространство над Самарской областью временно закрыто из-за угрозы подлета БПЛА.
