Росавиация: в аэропортах Калуги и Ярославля ввели ограничения

В аэропортах Калуги и Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры по ограничению в аэропорту необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что воздушное пространство над Самарской областью временно закрыто из-за угрозы подлета БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.