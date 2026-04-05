В Самарской области закрыли воздушное пространство из-за угрозы беспилотников
Воздушное пространство над Самарской областью временно закрыто из-за угрозы подлета БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.
Отмечается, что небо над областью закрыто на всех высотах
«На территории Самарской области, в связи с угрозой подлета БПЛА, введен режим „Ковер“, — сообщил Федорищев.
Ранее сообщалось, что аэропорт Ульяновска временно работает с ограничениями.
