В Самарской области закрыли воздушное пространство из-за угрозы беспилотников

Воздушное пространство над Самарской областью временно закрыто из-за угрозы подлета БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

Отмечается, что небо над областью закрыто на всех высотах

«На территории Самарской области, в связи с угрозой подлета БПЛА, введен режим „Ковер“, — сообщил Федорищев.

Ранее сообщалось, что аэропорт Ульяновска временно работает с ограничениями.

