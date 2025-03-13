Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов в Саратове и Пензе

Аэропорты Саратова и Пензы снова могут принимать и выпускать самолеты со своих территорий, начиная с 11:00 по московскому времени. Росавиация сняла все ранее введенные ограничения, об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушел“ один самолет, совершавший рейс в Саратов», — пояснил Кореняко в Telegram-канале .

В период, пока действовали ограничения, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и другие сотрудники воздушных гаваней как Саратова, так и Пензы делали все, что от них зависит, для обеспечения безопасности пассажиров. Это главный приоритет, когда приостанавливается работа аэропортов в связи с воздушной угрозой.

Ранее Росавиация временно ограничивала работу аэропорта в Волгограде. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.