Аэропорт Волгограда снова принимает и отправляет рейсы

сегодня в 09:25

Аэропорт Волгоград (Гумрак) заработал в штатном режиме в 09:03. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань снова принимает и отправляет рейсы. Ограничения нужны были для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения работы аэропорта Волгограда ввели 13 марта в 08:00. В 07:45 также перестала работать и воздушная гавань Саратова.

В прошлый раз ограничения на работу аэропорта Волгограда вводили поздним вечером 12 марта. Их сняли только в 06:00 13 марта.