Аэропорт Волгограда снова перестал принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Волгограда Гумрак перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения ввели временно. Они заработали 13 марта с 08:00.

В 07:45 вводили ограничения на работу аэропорта Саратов. Это делалось для обеспечения безопасности пассажиров и персонала.

Это уже второе ограничение работы аэропорта за ночь. В предыдущий раз временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда вводили поздним вечером 12 марта. Их сняли только в 06:00 13 марта.

В промежутке с 20:00 12 марта до 06:36 13 марта российские средства ПВО вывели из строя 77 беспилотников противника. 30 беспилотников уничтожены над Брянской, 25 — над Калужской областями. По 6 дронов выведены из строя под Курском и Воронежем.