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Минобороны: за ночь российская ПВО уничтожила 77 беспилотников ВСУ над РФ

В промежутке с 20:00 12 марта до 06:36 13 марта российские средства ПВО вывели из строя 77 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

30 беспилотников уничтожены над Брянской, 25 над Калужской областями. По шесть дронов выведены из строя под Курском и Воронежем.

Также по пять БПЛА ВСУ ликвидированы над Ростовской и Белгородской областями.

Ранее на промышленном объекте в Ростовской области начался пожар после падения беспилотника. Пострадавших нет.