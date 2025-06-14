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Росавиация следит за ситуацией с пропавшим багажом пассажиров Turkish Airlines

Минтранс РФ и Росавиация выясняют причины, по которым авиакомпания Turkish Airlines не перевезла багаж пассажиров на ряде рейсов из Антальи в Москву 13 и 14 июня, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

По его словам, в аэропорту Московского региона Внуково увеличили число сотрудников для ускорения обработки заявок на розыск багажа, поступающих от пассажиров.

Turkish Airlines рекомендовали оперативно решить вопрос с доставкой пропавшего багажа в российскую столицу. Также авиакомпании следует скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы, чтобы впредь не опускать подобных проблем.

Связаться с представителями Turkish Airlines можно по телефонам: 8 (800) 700-61-61, +7 (495) 775-08-49 (офис во Внукове).

Ранее стало известно, что более 500 российских туристов прилетели в Москву из Антальи, а их багаж — нет. Вещи остались в Турции.