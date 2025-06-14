Более 500 российских туристов прилетели в Москву из Антальи, а их багаж — нет

Более 500 российских туристов прибыли в Москву из турецкой Антальи без багажа. Им пришлось провести 3 часа в очереди, чтобы подать заявление об утере личных вещей, сообщает Mash .

Рейс авиакомпании Turkish Airlines приземлился в аэропорту Внуково в 00:29. По словам пассажиров, они провели более часа у ленты выдачи багажа в ожидании своих вещей. Сотрудники аэропорта сообщили, что багаж остался в Анталье.

Схожая ситуация произошла и с пассажирами другого рейса. Они провели около 3 часов в ожидании возможности написать заявление об утере багажа. Им предложили воду, но в итоге гражданам пришлось уехать без своих вещей.

По предварительной информации, в процессе транспортировки багаж мог случайно попасть на другую ленту. В данный момент сотрудники аэропорта занимаются возвращением сумок и чемоданов. По информации от представителей аэропорта, на это может уйти до 30 дней.