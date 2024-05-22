Росавиация решила оставить льготу, влияющую на цену билетов на Дальнем Востоке

Проведенный анализ предложения о возможности восстановления ставки сборов за авиаобслуживание на Дальнем Востоке показал, что данное решение не окажет сильного влияния на финсостояние ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», но может плохо сказаться на деятельности авиакомпаний на территории, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что СМИ в среду писали о возможном принятии такого решения. В материалах также упоминалась возможность отмены льготных тарифов.

Кореняко подчеркнул, что за счет роста перевозок гражданской авиации РФ финансовое состояние госкорпорации по ОрВД стало лучше и сейчас не вызывает опасений.

«Поэтому принято решение сохранить льготу, которая непосредственно влияет на авиационную подвижность жителей Дальневосточного федерального округа», — написал пресс-секретарь Росавиации в своем Telegram-канале.

По его словам, с 2021 года на Дальнем Востоке реализуется отдельная программа субсидирования перевозок по социально значимым маршрутам. В текущем году она расширилась до 39 маршрутов по территории. В январе–апреле по программе реализовано 142 тыс. билетов и перевезено свыше 94 тыс. пассажиров.