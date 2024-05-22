Главная

Авиакомпаниям грозит отмена льготных тарифов на Дальнем Востоке

Экономика

Росавиация рассматривает вопрос отмены льготных тарифов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, сообщает «Коммерсант».

Ведомство установило для данного российского региона коэффициент в 0,01 от ставки в марте 2020 года в рамках поддержки в пандемию коронавируса.

В прошлом году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию увеличились на 68%, до 30,7 млрд рублей.

В авиакомпании S7 уверены, что в будущем отмена льгот может грозить уменьшением полетной программы на Дальний Восток, где себестоимость перевозок выше, чем в иных субъектах РФ. В «Уральских авиалиниях» добавили, что в регионе большая доля субсидируемых перевозок и тарифов несколько лет является убыточной.