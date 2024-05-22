Авиакомпаниям грозит отмена льготных тарифов на Дальнем Востоке

Ведомство установило для данного российского региона коэффициент в 0,01 от ставки в марте 2020 года в рамках поддержки в пандемию коронавируса.

В прошлом году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию увеличились на 68%, до 30,7 млрд рублей.

В авиакомпании S7 уверены, что в будущем отмена льгот может грозить уменьшением полетной программы на Дальний Восток, где себестоимость перевозок выше, чем в иных субъектах РФ. В «Уральских авиалиниях» добавили, что в регионе большая доля субсидируемых перевозок и тарифов несколько лет является убыточной.