Росавиация приказала не выполнять некоторые рейсы на Ближнем Востоке

Росавиация запретила российским судам выполнять рейсы в небе над пятью странами Ближнего Востока. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

Обстановка на Ближнем Востоке обостряется. В связи с этим Росавиация обновила указания (NOTAM) по поводу полетов в этом регионе. Так, в документе указано, что запрещаются рейсы в/из аэропортов Израиля и Ирана.

Также нельзя будет выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Ирака, Иордании и Катара. Указания действуют до особого распоряжения. По предварительным данным, до 02:59 26 июня.

Решение о запрете полетов было принято в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Между тем вечером 23 июня Иран выпустил ракеты по американской базе в Катаре. Таким способом Тегеран ответил на то, что в ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам.

Ранее свое воздушное пространство закрыли ОАЭ и Катар из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана.