Операция началась: Иран запустил ракеты по базе США в Катаре

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Axios: Иран ударил по американской военной базе в Катаре

Иран атаковал американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре, сообщает SHOT со ссылкой на Axios.

Всего Тегеран выпустил по объекту 6 ракет. Иранская гостелерадиокомпания подтвердила операцию против американской военной базы.

Между тем в Сети появились кадры из Дохи. Жители запечатлели вспышки в небе. Также граждане услышали звуки взрывов. По предварительным данным, в городе работает система ПВО.

Ранее ОАЭ и Катар закрыли свое воздушное пространство на фоне конфликта Израиля и Ирана.

В ночь на 22 июня США ударили по трем ядерным объектам в Иране. В результате им был нанесен весомый ущерб. Американский президент заявил, что цель этой атаки заключалась в ограничении ядерных возможностей Ирана.