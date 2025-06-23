Операция началась: Иран запустил ракеты по базе США в Катаре
Axios: Иран ударил по американской военной базе в Катаре
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Иран атаковал американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре, сообщает SHOT со ссылкой на Axios.
Всего Тегеран выпустил по объекту 6 ракет. Иранская гостелерадиокомпания подтвердила операцию против американской военной базы.
Между тем в Сети появились кадры из Дохи. Жители запечатлели вспышки в небе. Также граждане услышали звуки взрывов. По предварительным данным, в городе работает система ПВО.
Ранее ОАЭ и Катар закрыли свое воздушное пространство на фоне конфликта Израиля и Ирана.
В ночь на 22 июня США ударили по трем ядерным объектам в Иране. В результате им был нанесен весомый ущерб. Американский президент заявил, что цель этой атаки заключалась в ограничении ядерных возможностей Ирана.