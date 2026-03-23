Росавиация предупредила о возможных изменениях в графике рейсов в Калининграде

В аэропорту Калининграда могут произойти изменения в расписании рейсов. Причиной стала ситуация в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Росавиации.

В частности, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти повлияли на работу авиатрасс для полетов в Калининград и обратно. В связи с этим в аэропорту Храброво возможны изменения.

«В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — отметили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее десятки рейсов на вылет попали под отмену в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

