Росавиация предупредила о возможных изменениях в графике рейсов в Калининграде
В аэропорту Калининграда могут произойти изменения в расписании рейсов. Причиной стала ситуация в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Росавиации.
В частности, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти повлияли на работу авиатрасс для полетов в Калининград и обратно. В связи с этим в аэропорту Храброво возможны изменения.
«В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов», — отметили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее десятки рейсов на вылет попали под отмену в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
