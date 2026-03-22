Почти 30 рейсов на вылет отменили в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково оказались отменены 29 рейсов на вылет на фоне введенных ограничений, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом.

По данным на 23:00, на запасные аэродромы ушли 28 бортов, задержаны более чем на два часа 36 рейсов, отменены 29 рейсов.

Для комфорта пассажиров регистрация в зоне ожидания осуществляется только на рейсы внутренних линий, готовящихся к вылету.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников в Ленинградской области оказался поврежден жилой дом.

