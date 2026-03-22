Жилой дом в Ленобласти оказался поврежден из-за атаки БПЛА
В результате атаки украинских беспилотников в Ленинградской области оказался поврежден жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает SHOT.
Сбитый БПЛА в районе деревни Изора Гатчинского района повредил остекление трех квартир. Также произошло возгорание сухой травы.
Воронка от падения обломков найдена. Поле уже потушено.
На данный момент работа по отражению атаки продолжается. В Ленобласти ликвидировано уже 10 вражеских беспилотников.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.