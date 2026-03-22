Жилой дом в Ленобласти оказался поврежден из-за атаки БПЛА

Спецоперация

В результате атаки украинских беспилотников в Ленинградской области оказался поврежден жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает SHOT.

Сбитый БПЛА в районе деревни Изора Гатчинского района повредил остекление трех квартир. Также произошло возгорание сухой травы.

Воронка от падения обломков найдена. Поле уже потушено.

На данный момент работа по отражению атаки продолжается. В Ленобласти ликвидировано уже 10 вражеских беспилотников.

