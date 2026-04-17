Росавиация: оснований для полного запрета на провоз пауэрбанков в самолетах нет

В Росавиации не считают необходимым ужесточение ограничений на провоз пауэрбанков в самолетах.

Оснований для полного запрета на провоз таких устройств на сегодняшний день нет. Уже установленных ограничений, которые регламентируются как международными требованиями в области безопасной перевозки опасных грузов по воздуху, так и правилами авиакомпаний, достаточно.

В ФАВТ отметили, что мнение комиссии Уральского МТУ, которая выступила за введение запрета на использование пауэрбанков на борту, носит рекомендательный характер.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Росавиация рекомендовала Минтрансу внести изменения в воздушное законодательство, которые предусматривают ограничения или полный запрет на использование пауэрбанков в самолетах во время полета.

Такая информация, по данным издания, следует из отчета комиссии Уральского МТУ по итогам расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», когда у одного из пассажиров на борту загорелся портативный аккумулятор. В результате в салоне возникло задымление.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.