Росавиация: ограничения на работу аэропорта Казани сняты

сегодня в 10:36

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Казани сняли в 10:00 субботы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Во время действия ограничений самолеты отправляли на запасные аэродромы, расположенные в Ульяновске, Нижнекамске и Самаре. Там приземлились 6 воздушных судов, направлявшихся в Казань.

Ограничения на работу аэропорта ввели, чтобы не допустить появления угроз безопасности для гражданских самолетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Казани временно перестал работать в субботу в 08:40. Сотрудники аэропорта предпринимали необходимые действия для скорейшего восстановления приема и отправки рейсов.