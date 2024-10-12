Временные ограничения полетов ввели в аэропорту Казани

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Росавиация: аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы

В субботу с 08:40 действуют временные ограничения на работу аэропорта Казани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Казанский аэропорт не принимает самолеты. Улететь из него тоже нельзя до снятия ограничений.

Основная задача экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и сотрудников аэрогавани — обеспечить безопасность полетов людей. Для этого предпринимаются необходимые действия.

Ранее план «Ковер» вводили в московском аэропорту Внуково. Многие рейсы перенаправляли в Шереметьево.