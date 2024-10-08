План «Ковер» ввели в столичном аэропорту Внуково
Столичный аэропорт Внуково во вторник вечером перестал принимать и отправлять рейсы из-за введенных ограничений, сообщает Baza.
В данный момент в аэрогавани действует план «Ковер». Часть рейсов, которые должны были сесть там, были перенаправлены в Шереметьево.
По имеющимся данным, введение плана «Ковер» не связано с вероятностью атак БПЛА или иной угрозой.
Ранее стало известно, что терминал D во Внукове оказался обесточен. Повлияло ли это на отправку и прием рейсов, не уточняется.