Baza: массовые задержки рейсов возникли в столичном аэропорту Внуково

Например, более чем на 1,5 часа задерживаются рейсы, которые должны проследовать в Каракас, Нерюнгри и и Ташкент.

Кроме того, ряд самолетов, которые должны были сесть в аэрогавани, перенаправили в другие аэропорты столицы. Так, рейсы из Стамбула и Гюмри примет Шереметьево, а из Тюмени — Домодедово.

По данным источников, сейчас терминал D во Внукове оказался без света. Это может быть вероятной причиной возникших задержек.