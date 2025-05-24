Росавиация: аэропорт Калуги временно закрыли на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«…временные ограничения на их прием и выпуск с 21:45 МСК введены в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Причина закрытия не уточняется.
Ранее сообщалось, что аэропорт Калуги временно закрыли на прием и выпуск самолетов 24 мая в 04:45.