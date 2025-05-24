сегодня в 22:16

Росавиация: аэропорт Калуги временно закрыли на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«…временные ограничения на их прием и выпуск с 21:45 МСК введены в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Причина закрытия не уточняется.

Ранее сообщалось, что аэропорт Калуги временно закрыли на прием и выпуск самолетов 24 мая в 04:45.