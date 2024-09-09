Роман Старовойт прокомментировал возможное появление ВСМ на Дальнем Востоке РФ

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Старовойт: точных сроков строительства ВСМ на Дальнем Востоке РФ нет

Старовойт не смог назвать точных сроков, когда точно начнут возводить ВСМ на Дальнем Востоке нашей страны.

«Очевидно, что рано или поздно высокоскоростное движение будет двигаться на восток нашей страны. О сроках пока сложно говорить», — отметил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что будущее всей страны зависит от того, как будет развиваться Дальний Восток. По словам главы государства, что дальневосточные регионы страны открывают перспективные рынки и способствуют преодолению западных барьеров в виде санкций.