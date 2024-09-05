Путин обозначил важность Дальнего Востока в преодолении западных барьеров

Путин: будущее России зависит от того, как будет развиваться Дальний Восток

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин отметил, что ключевые деловые отношения и торговые пути, равно как и общий курс развития страны, все больше смещаются на Восток и Глобальный Юг, сообщает «Царьград» .

Глава государства отметил, что дальневосточные регионы России дают возможность выхода на самые многообещающие рынки и способствуют преодолению барьеров, которые западные элиты стремятся установить для всего мира.

Президент подчеркнул, что Дальний Восток является огромной площадкой для предпринимательских инициатив, реализации масштабных проектов и формирования новых отраслей. Этот регион не только усилил позиции России на международной арене, но и стал лидером в условиях новой глобальной экономической реальности.

По словам Путина, будущее всей России в значительной степени зависит от темпов развития Дальнего Востока.