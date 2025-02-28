РФ предложила США восстановить прямое авиасообщение

На переговорах в Стамбуле Россия предложила США подумать над восстановлением прямого авиасообщения между двумя странами, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

27 февраля в Стамбуле прошли еще одни российско-американские переговоры. Они длились шесть часов. В ходе мероприятия стороны обсуждали нормализацию работы своих посольств в двух странах.

МИД РФ опубликовал сообщение по итогам российско-американских переговоров в Стамбуле, раскрыв подробности беседы. Так, например, в ходе консультаций РФ предложила Штатам рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

Кроме того, Москва и Вашингтон обсудили совместные действия по обеспечению финансирования дипмиссий. Также они подумали над тем, как именно можно преодолеть многочисленные «раздражители» в отношениях двух стран.

Получившийся диалог в МИД РФ назвали «содержательным», он прошел «в деловом ключе». Стороны договорились не терять связь.

Диалог в дальнейшем будет продолжен между заместителем помощника госсекретаря США по делам Евразии Сонатой Коултер и директором североатлантического департамента МИД РФ Александром Дарчиевым.