РФ организует контейнерные линии по морю в Катар

РФ занимается организацией морских контейнерных линий в Катар. Они дадут возможность компаниям снизить логистические издержки при купле-продаже товаров, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров во время пятого заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, техническому и экономическому сотрудничеству, сообщает РИА Новости .

РФ видит в Катаре перспективного участника транспортного коридора «Север-Юг». Страна удобно расположена на карте, и у нее развиты порты.

«Север-Юг» — маршрут длиной 7,2 тыс. километров. Он тянется от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль сказал, что страны ЕС могут поменять российский СПГ на катарский. Это станет возможным к 2027 году.