Ремонт на Ярославском шоссе в Подмосковье продлится до 30 октября

Мост через реку Яуза начали ремонтировать на 21 км Ярославского шоссе в Подмосковье, работы будут идти до 30 октября, сообщается на сайте ФКУ «Центравтомагистраль».

Во вторник автомобилисты Подмосковья встали в глухую пробку в районе Королева и Мытищ. По состоянию на 11:25 затор растянулся на 8 км.

Ремонт трассы нужен для устранения дефектов, которые влияют на безопасность. Для этого закрыто движение транспорта по трем полосам из шести. Рабочие будут менять гидроизоляцию, деформационные швы и уложат новое покрытие на мосту.

Пока идет ремонт водителям рекомендовали быть особенно внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков, которые ограничивают скоростной режим и указывают направление объезда.

Также автолюбителей попросили с пониманием отнестись к уменьшению пропускной способности на данном участке Ярославского шоссе и заранее планировать маршруты с учетом увеличения времени в пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.

