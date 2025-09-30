Все бордовое: на Ярославском шоссе образовалась 8-километровая пробка

На Ярославском шоссе в Подмосковье из-за перекрытий образовалась пробка на 8 км

С утра на Ярославском шоссе в районе Королева и Мытищ образовалась огромная пробка из-за перекрытий, передает корреспондент РИАМО.

На трассе перекрыли 3 полосы из 6, установлены знаки «Ремонтные работы». Как писали водители в «Яндекс. Пробках», дорога стояла уже в 05:40.

«Я подъехала к затору примерно в 6 часов утра, навигатор показывал, что пробка на час, но в итоге потеряла там около 2 часов. Путь на работу вместо часа занял более 3 часов», — рассказала очевидица.

Она добавила, что уже утром длина пробки была около 3 км.

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», протяженность затора составляет свыше 8 км. И практически весь этот путь бордовый.

В Королеве также сильные пробки. Некоторые дороги тоже помечены бордовым цветом.

«Живу в Королеве в микрорайоне Юбилейный, часто приходится ездить на „Большую землю“, то есть переезжать на сторону Королева через железнодорожные пути. И раньше путь был непростым, все толкаются в пробках, но в последнее время заторы стали длиннее и плотнее. Чтобы доехать из Юбилейного до Мичурина, например, мне сегодня понадобилось 56 минут. Это в пределах относительно небольшого города. В Королеве наглухо стоят все выезды из города, весь наукоград парализован», — поделилась местная жительница.

