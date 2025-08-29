Рейс Сочи-Ереван не может вылететь из-за неисправности двигателей у 2 самолетов

Рейс Сочи — Ереван авиакомпании «Россия» не может вылететь из-за неисправности двигателей сразу у двух самолетов, сообщает SHOT .

Изначально рейс должен был отправиться в столицу Армении в 6:30, однако у борта оказался неисправен двигатель, и вылет пришлось отложить. Резервный самолет, который должен был заменить неисправный борт, также не смог подняться в воздух из-за отказа двигателя.

Пассажиров, уже доставили к самолету, вернули в терминал. Теперь вылет снова отложен, и люди ожидают дальнейших инструкций.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в столичный Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Предварительно, причиной стал отказ двигателя при взлете.