Самолет, летевший из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылета

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылета, сообщает Mash .

По предварительной информации, причиной стал отказ двигателя при взлете.

Самолет должен был улететь в 20:50, но рейс U6-378 неоднократно откладывался. В итоге воздушное судно вылетело в 22:10. Примерно через минуту случился хлопок в левом двигателе.

После экстренной посадки нескольким пассажирам стало плохо с сердцем. По словам очевидцев, одной женщине потребовалась госпитализация, остальных привели в чувство на месте.

Отмечается, что пассажиров разместили в отеле. Следующий вылет должен состояться ориентировочно в пять утра.