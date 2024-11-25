Экипаж самолета Air Arabia, летевшего из Москвы в Шарджу (город в ОАЭ — ред.), экстренно совершил посадку в Баку из-за самочувствия одного из пассажиров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанской воздушной гавани .

«Капитан воздушного судна Airbus A320 запросил экстренную посадку в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья одного из находившихся на борту пассажиров. Посадка была успешно завершена в 18:54 по местному времени (17:54 мск)», — говорится в сообщении.

Пассажира, которому внезапно стало плохо в небе, госпитализировали. О дальнейшей судьбе человека пока ничего неизвестно.

Это не первая экстренная посадка самолета 25 ноября 2024 года. Ранее в Санкт-Петербурге также из-за плохого самочувствия мужчины экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Калининград. Пассажира госпитализировали, а воздушное судно продолжило полет после дозаправки.