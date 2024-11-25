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В петербургском аэропорту «Пулково» экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Калининград. Причиной незапланированной остановки полета стало плохое самочувствие пассажира, пишет ТАСС .

Предварительно известно, что во время полета себя плохо почувствовал 45-летний мужчина. Экипаж самолета, принадлежавшего авиакомпании S7 Airlines, запросил разрешение на посадку и посадил воздушное судно.

Мужчину госпитализировали. Самолет в настоящее время находится на дозаправке.

В ближайшие 30 минут воздушное судно снова поднимется в небо и продолжит полет в Калининград.