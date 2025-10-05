сегодня в 16:07

Рейс из Дубая в Москву задержали более чем на 3 часа

Рейс SU 525 из Дубая в Москву не может вылететь уже около 3,5 часа, пассажиры сидят в самолете, сообщает «Осторожно, Москва».

По предварительной информации, причина задержки — техническая неисправность самолета. Пассажирам объявили, что ее не удастся устранить.

«Информации вылетит ли самолет и будет ли он исправен не предоставляют», — рассказали очевидцы.

Они добавили, что их с багажом планируют вывести из лайнера в зону вылета.

Ранее пассажиров рейса Самара — Москва 17 часов продержали в Шереметьеве без еды. Всему виной была атака БПЛА на Москву.

