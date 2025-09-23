Более 17 часов просидели пассажиры рейса Самара — Москва в аэропорту Шереметьево. При этом им не предоставили ни отель, ни питание, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Рейс SU 1605 должен был вылететь 22 сентября в 23:05, однако этого не произошло. Всему виной атака украинских беспилотников на Москву.

Пассажиры рассказали, что всю ночь им пришлось просидеть в аэропорту. Им не предложили переночевать в отеле или хотя бы питание. Спустя 17 часов их все же посадили в самолет, но не говорили точное время вылета.

Толпы собрались в терминале у стоек «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево на фоне задержек рейсов из-за атаки вражеских беспилотников на Московский регион. При этом часть пассажиров спали на полу, подкладывая для удобства свой багаж.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.