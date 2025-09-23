Пассажиры спят на полу: что происходит в Шереметьеве на фоне задержек рейсов

Пассажиры спят на полу в аэропорту Шереметьево на фоне задержек рейсов

Толпы людей собрались в терминале у стоек «Аэрофлота» в столичном аэропорту Шереметьево на фоне задержек рейсов из-за атаки вражеских беспилотников на Московский регион, сообщает Msk1.ru .

В данный момент на табло отображается информация о 8 отмененных рейсах. Пассажиров, чьи рейсы задержаны, приглашают получить горячее питание по посадочным талонам.

На опубликованных кадрах видно, как у стоек «Аэрофлота» выстроились длинные очереди. При этом часть пассажиров спит на полу, подкладывая для удобства свой багаж. Некоторые граждане уснули или ждут свой рейс на декоративном газоне.

Минувшей ночью и во вторник утром украинские силы пытались атаковать столицу и Подмосковье при помощи беспилотников типа FP-1 с поражающими элементами. С вечера 22 сентября средства ПВО сбили 36 вражеских дронов. По данным СМИ, на фоне атаки ВСУ в столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов.

