Начинены поражающими элементами: какими БПЛА украинцы хотели бить по Москве
SHOT: ВСУ атаковали Московский регион дронами FP-1 с поражающими элементами
Фото - © скриншот
Украинские силы минувшей ночью и утром пытались атаковать столицу и Подмосковье при помощи беспилотников типа FP-1, сообщает SHOT.
Дроны ВСУ были начинены поражающими элементами.
При этом ряд беспилотников идентификации не подлежит — они сгорели дотла после уничтожения.
Ранее жители поселков под Красногорском рассказали, что слышали несколько громких взрывов. Вероятно, это работала система ПВО.
Всего с вечера 22 сентября в небе над Московским регионом были сбиты 34 БПЛА. В аэропорту Шереметьево действовали временные ограничения.