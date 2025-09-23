Начинены поражающими элементами: какими БПЛА украинцы хотели бить по Москве

сегодня в 09:34

Украинские силы минувшей ночью и утром пытались атаковать столицу и Подмосковье при помощи беспилотников типа FP-1, сообщает SHOT .

Дроны ВСУ были начинены поражающими элементами.

При этом ряд беспилотников идентификации не подлежит — они сгорели дотла после уничтожения.

Ранее жители поселков под Красногорском рассказали, что слышали несколько громких взрывов. Вероятно, это работала система ПВО.

Всего с вечера 22 сентября в небе над Московским регионом были сбиты 34 БПЛА. В аэропорту Шереметьево действовали временные ограничения.